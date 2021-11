Katherine B, cappotti donna inverno 2021: si va dall’oversize al teddy. Ecco cosa dice la moda

Si parte dagli oversize per passare ai teddy coat fino ad arrivare a quelli a stampa animalier. Le temperature si abbassano e le donne vanno a caccia dei cappotti di tendenza per sfoggiare dei look da sogno anche quando fuori piove. Da Katherine B la ricerca dei modelli ideali per scaldarsi secondo la moda è iniziata e il team non si fa trovare impreparato su ciò che dicono le passerelle di tutto il mondo, sfoggiando nello store avezzanese proposte da urlo. Per non farvi rimanere con il fiato sospeso vi diamo qualche anticipazione su tre trend di cappotti per l’autunno inverno 2021. Si parte dagliper passare aifino ad arrivare a quelli a. Le temperature si abbassano e le donne vanno a caccia dei cappotti di tendenza per sfoggiare dei. Dala ricerca dei modelli ideali perè iniziata e il team non si fa trovare impreparato su ciò che dicono le passerelle di tutto il mondo,Per non farvi rimanere con il fiato sospeso vi diamo qualche

I 3 trend di cappotti dell’autunno inverno 2021/2022

1. Cappotti modello Oversize

Nel vostro guardaroba autunnale non può mancare un modello di cappotto oversize, da indossare con sneakers per una mise più sportiva e casual o con decolleté se si vuole avere un look più elegante. Pensate all’immagine di una calda coperta che vi avvolge in un soffice abbraccio senza compromettere la vostra femminilità. Una soluzione ottima per chi ama la comodità, la semplicità e la funzionalità senza però rinunciare allo stile.

2. Cappotti Teddy Bear

Neri o colorati, corti o lunghi ma sicuramente caldi, avvolgenti e morbidi. I cappotti Teddy Bear sono senza dubbio i cappotti must have della nuova collezione AI 2021/2022. L’effetto peluche continua a conquistare tutti e tra i modelli più gettonati troviamo il taglio vestaglia, ampio e dritto, o a “uovo”. Per quanto riguarda l’aspetto cromatico, invece, si va dalle sfumature più golose come cioccolato e caramello, a quelle più sprint come il giallo o il lilla.

3. Cappotti Animalier

Per donare carattere, forza e fascino al look, ecco che il cappotto animalier ha firmato la sua presenza tra i cappotti di tendenza per questo inverno. Dallo spolverino ghepardato al trench leopardato, dalla pelliccia (eco) maculata ai piumini a stampa savage. Un successo senza tempo quello delle fantasie jungle, facilmente abbinabili a jeans e tronchetti bassi da sfoggiare durante le proprie uscite quotidiane senza essere mai fuori luogo.

Se anche voi volete scaldarvi in inverno secondo la moda, sapete quindi a chi rivolgerti! Katherine B vi aspetta per consigliarvi ciò che più fa al caso vostro.