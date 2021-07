Juan Carrito torna a farsi vedere nella Marsica, ed eccolo a Bisegna (VIDEO)

Bisegna. È tornato a farsi vedere nella Marsica, l’orsetto Juan Carrito. Il cucciolo di Amarena è stato visto in paese qualche giorno fa, all’alba, che si muoveva tra gli arbusti e la vegetazione vicini a delle abitazioni. A Bisegna i residenti sono già abituati alla presenza degli orsi, soprattutto di mamma Amarena e nessun disturbo è stato dato all’animale e al suo passaggio in paese.

Questa volta è stato più facile riconoscere l’orso perché Juan Carrito è stato munito di un radiocollare che permette di tracciarne gli spostamenti.

Intanto il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha lanciato un progetto per far conoscere la reale complessità che ruota attorno agli orsi e alla loro gestione. Sarà infatti uno spazio di riflessione intorno all’orso ed al rapporto tra vite umane e vite selvatiche, in maniera chiara e concisa, con toni pacati e guidati dalla scienza.