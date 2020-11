Je Tizzone: pizza, pinsa romana, salumi e formaggi abruzzesi direttamente a casa vostra!

Un progetto di ristorazione partito nel periodo più complicato di sempre meriterebbe di essere sostenuto a priori. Se a questo aggiungiamo la passione e l’attenzione alla qualità delle materie prime che Andrea Di Stefano e Alessandro Galassi, ecco che acquistare le prelibatezze che la nuova braceria/pizzeria Je Tizzone propone diventa un obbligo!

Sita a Scurcola Marsicana, in via Tiburtina Valeria al km 110, per quanto riguarda l’asporto e consegne a domicilio Je Tizzone propone pizze sia classiche che creative con impasti realizzati con lievito madre e con 48 ore di maturazione. Il sabato anche in versione pinsa romana. E se la brace non possono portarvela a casa, potrete intanto provare con la loro selezione di prodotti, tra cui salumi e formaggi rigorosamente abruzzesi (Fratelli Marini, Fracassa, Di Fiore, Chiusa della Corte, Azienda Agricola Bio Gregorio Rotolo, Pecorino Farindola Azienda Agricola D’Agostino, Canestrato di Castel del Monte, Pasta Rustichella d’Abruzzo e poi le carni).

Il tutto è visibile sul nostro menu www.jetizzone.it