Je Tizzone lancia il TizzoBurger, un panino facile da mangiare a metà tra pizza e carne

Pizza o piatto di carne? E’ quando sembra impossibile fare una scelta di questo tipo che arriva invece una soluzione che riesce a soddisfare entrambe le opzioni. Si chiama TizzoBurger: un panino realizzato con l’impasto della pizza ripieno di carne di qualità e, soprattutto, facile da mangiare.

E’ sempre per gioco che nascono le idee più avvincenti. Soprattutto in campo culinario, dove la sperimentazione è la parola d’ordine per la riuscita di golose novità che diano di tanto in tanto un tocco di freschezza al proprio menù. Andrea Di Stefano di Je Tizzone lo sa bene. Complice il prolungato periodo in zona rossa in Abruzzo, e la conseguente chiusura del ristorante, il tempo viene sfruttato per studiare nuove ricette e fare innovativi esperimenti da proporre ai propri clienti.

“Mi trovavo con un collega a un evento e, durante la pausa, siamo andati a pranzare in un noto fast food. Mentre consumavamo il collega aveva difficoltà a mangiare il panino ordinato. Come spesso capita a grandi e piccini, non è sempre facile riuscire a tenerlo tra le mani senza che gli ingredienti cadano sul vassoio. Da qui una illuminazione: una soluzione che rispecchi il gusto di un panino mordi e fuggi, che sia di qualità e anche comodo da mangiare. Così è nato il TizzoBurger”.

Una alternativa che piace a tutti e che accontenta anche gli interni indecisi: “pizza o carne”. In un involucro di pizza sigillato è contenuto un connubio di sapori in cui è la carne che domina e tanti sono gli elementi da contorno che puoi decidere tu per arricchirlo.

Chianina, marchigiana, scottona scaligera italiana, je porco sfilacciato o la pecora. Questi i protagonisti che si nascondono all’interno di un impasto morbido e leggero, che differisce dal classico calzone per la ricchezza del ripieno, frutto di una selezione attenta e di qualità della carne. “Volevamo fare qualcosa di diverso, particolare e soprattutto che unisse i nostri due cavalli di battaglia e gli ambiti su cui siamo maggiormente specializzati. Non a caso Je Tizzone è una pizzeria-braceria”.

Ogni cliente può creare la sua variante del TizzoBurger. Come?

Con Ordina in Cloud puoi consultare il menù e scegliere tutti gli ingredienti da aggiungere nel TizzoBurger, ordinare, pagare e aspettare che arrivi direttamente a casa tua.

Guarda il video del TizzoBurger:

#adv #advertising