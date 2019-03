Je gallo ha fatto j’ovo, debutta la nuova ed esilarante commedia dialettale dell’associazione teatrale “tre conche”

Avezzano. Sabato e domenica, presso il castello Orsini-Colonna, ci sarà il debutto della commedia dialettale “Je gallo ha fatto j’ovo” dell’associazione teatrale dialettale “Tre conche”. La compagnia di teatro dialettale “Tre Conche”, come di consueto ormai da sedici anni, porta in scena una nuova commedia.

Quella di quest’anno, scritta e diretta da Renzo Leonio, è ambientata nei mitici anni sessanta, con una trama sempre agile e frizzante, tra esilaranti siparietti comici, affronta un tema abbastanza sentito al giorno d’oggi, quale l’usura, usando ad hoc il verso della mitica maschera napoletana Pulcinella che recita “ pazzienne… pazzienne dice e ccose”…

Con accenti ed idiomi propri di tutta la Marsica e non solo, la compagnia teatrale “Tre Conche” debutterà in scena con “ je gallo ha fatto j’ovo” sabato alle ore 21,15 e domenica con due spettacoli, il primo alle ore 17 e il secondo alle 21.15, entrambi al castello Orsini-Colonna di Avezzano. I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’edicola Lanciotti di piazza risorgimento ad Avezzano e Dolci Caserecci di Laura Innocenzi in via Diaz n° 51 sempre ad Avezzano.

Il cast è composto da: Nicoletta Stati, Acquaria Garbuglia, Domenico De Amicis, Pietro Morgante, MariaLaura Ricci, Nadia Giovannone, Chiara Faonio, Stefania Dominici, Angelo Ciaccia Cerone, Gianni Eleuteri, Vittorio Montanari, Anna Di Benedetto, Giovanna Di Profio, Chiara Dominici, Tonino Nuccilli, Attilio Bizzarri, Leo Contò, Paolo Dominici, Patrizio Fiasca, Greta Petricone. Tecnici: Ennio Di Venanzio, Adalberto Silla, Matteo Angelucci, Paola Dominici, Santina Frani, Anna Caruso, M.Grazia Fasciani, Santina Eleuteri, Angelo Salvatore, Francesco Leonio. Presidente onorario Giancarlo Cipollone. Regia di Renzo Leonio