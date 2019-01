Jacopo Sipari e L’Orchestra Sinfonica Abruzzese in tv la sera dell’Epifania con il Concerto di Sacrum Festival

Pescasseroli. Il 6 gennaio, a partire dalle 21, su Sky 515 e la televisione vaticana Telepace per la regia di Giacomo Iacolenna e presentato da Federica Buda, verrà trasmesso il consueto concerto dell’Epifania che quest’anno prende le forme del Concerto di Chiusura della prestigiosa rassegna internazionale SACRUM FESTIVAL che ha visto come protagonista l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli con la partecipazione straordinaria di Alberto Veronesi, Presidente della Fondazione Festival Pucciniano.

“Ho fortemente voluto”, dice Sipari, “l’Orchestra Sinfonica Abruzzese per un evento di così grande rilevanza nazionale. E’ fondamentale presentare la grande professionalità musicale della nostra regione, e l’Istituzione Sinfonica rappresenta sicuramente da anni un faro la cui luce deve fortemente brillare nel panorama musicale nazionale”.

Il Concerto celebra eccezionalmente a Roma la conclusione dell’anno culturale russo in Italia con il patrocinio dell’Ambasciata della Federazione Russa presso la Santa Sede: “vorrei ringraziare”, dice l’Ambasciatore Alexander Avdeev, “gli organizzatori del grande concerto SACRUM che quest’anno deciso di dedicarlo alla grande musica sinfonica russa, in particolare, alla musica sacra. Stasera l’Orchestra Sinfonica Abruzzese suonerà le opere di due grandi compositori russi Nikolaj RIMSKY – KORSAKOV e Pyotr TCHAIKOVSKY nella magnifica cornice di una delle più antiche, più belle e importanti Basiliche di Roma situata nel vero cuore della Città Eterna. Spero che vi farà piacere ascoltarle in un’atmosfera intrisa di storia millenaria che fa ricordare gli inizi di affermazione e della diffusione della fede cristiana nel mondo. Il linguaggio universale della musica permette di riunire e riconciliare le persone di diverse nazioni, culture e religioni, che oggi possono meditare e pregare insieme per la pace universale”.

Il programma, interamente dedicato alla migliore musica russa, vedrà nella prima parte del programma un omaggio al compositore Rimsky – Korsakov il cui ricordo è affidato alla suite per Orchestra “Christmas Eve” e nella seconda parte l’esecuzione della Sinfonia n.5 in mi minore di P. Tchaikovsky, tra i capolavori assoluti della musica classica occidentale. Ad accompagnare il viaggio musicale la voce del noto attore italiano Pino Quartullo.

Ad aprire ufficialmente la rassegna, la bacchetta del Presidente della Fondazione Festival Pucciniano, Maestro Alberto Veronesi con la suite sinfonica di Rimsky – Korsakov: “Dalla storia”, racconta Veronesi, “la lezione che ci viene è sempre la stessa e sempre è rimasta inascoltata, per questo le parole che instancabilmente vengono spese a difesa della pace trovano sempre nella grande musica il terreno più fecondo per far breccia nei cuori di tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Ecco in sintesi perché sono particolarmente felice di aderire, come musicista e come Presidente della Fondazione Festival Pucciniano all’invito del caro Maestro Jacopo Sipari con il quale abbiamo condiviso già molti progetti musicali, di poter ricevere la bacchetta in questo concerto così fortemente imperniato sul tema della Pace nel mondo”.

Un Concerto che fa del legame musica – fede il suo inno principale: “la Chiesa”, afferma Sua Em.za il Cardinale Vicario di Roma Mons. De Donatis “ è pluralità nell’unità, diversità di carismi e di persone nell’unico battesimo e nell’unico vincolo di carità. Una comunità che impara a cantare insieme impara anche a vivere insieme: i suoi membri comprendono quanto sia importante “andare a tempo” e “tenere il ritmo” non solo nel canto, ma in qualsiasi atto della vita comunitaria. E così si costruisce la Chiesa. Analogamente, questo può valere per i rapporti tra i popoli e le culture. E in tal senso va il nostro auspicio, perché le tensioni e i conflitti trovino la loro soluzione in una armonia che non neghi le differenze ma le armonizzi. Sarà questa la polifonia più bella che l’umanità potrà cantare al suo Creatore”.

L’evento ha ricevuto i prestigiosissimi patrocini istituzionali di Ambasciata della Federazione Russa presso la Santa Sede, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, Pontificio Consiglio per la Cultura, Vicariato di Roma, Diocesi di Roma, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Roma Capitale, Consiglio Regionale d’Abruzzo, Fondazione Festival Pucciniano, Comune dell’Aquila, Comune di Tagliacozzo, ed è in collaborazione con Istituzione Sinfonica Abruzzese, Ente Morale Tabor, Confederazione per la Musica Lirica e Sinfonica, Festival Internazionale di Mezza Estate. Il concerto è sostenuto da Fondazione Cultura e Arte, Magnolia Eventi, Ente Morale Tabor International, Banca Euromobiliare.