Italian Conservatism, dal 29 settembre a Roma: ospite il consigliere Simonelli

Avezzano. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre si terrà a Roma, presso l’Hotel Quirinale, l’evento internazionale “Italian Conservatism. Europe, Identity, Freedom“, realizzato da Nazione Futura, Fondazione Tatarella e The European Conservative, con la presenza dei maggiori movimenti conservatori provenienti dall’Italia e dall’estero per una tre giorni di dibatti, discussioni e confronti sui temi cari al mondo conservatore.

Come spiega Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura e Fondazione Tatarella: “La conferenza Italian Conservatism rappresenta un importante momento di confronto tra alcune delle principali voci del mondo conservatore europeo e italiano. Riteniamo sia imprescindibile una collaborazione internazionale per portare avanti idee e valori condivisi come l’identità cristiana, la tradizione classica, la difesa della famiglia, un’Europa delle nazioni, la conservazione della natura, l’amore per la libertà, il contrasto a ogni forma di cancel culture. Tutti temi che verranno affrontati nel corso della conferenza che abbiamo deciso non a caso di organizzare a Roma la settimana successiva alle elezioni politiche. Vogliamo sottolineare la centralità dell’Italia in Europa e nell’Occidente non solo da un punto di vista politico ma anche storico e culturale con un’attenzione particolare alla politica estera e al ruolo da protagonista del nostro Paese nell’area del Mediterraneo allargato”.