Italia Viva, prende forma il coordinamento provinciale. Pendenza nominato coordinatore di Avezzano

Avezzano. Comincia a prendere forma il coordinamento di Italia Viva nella provincia aquilana con la prima nomina dell’area marsicana, quella di Maurizio Pendenza a coordinatore di Avezzano. Si procede con la strutturazione del partito in attesa di poterlo organizzare capillarmente su tutto il territorio provinciale, quando sarà possibile ritornare a forme più corali e partecipative.

“Il coordinamento provinciale che stiamo organizzando”, spiegano i due coordinatori provinciali Romano e Ciampaglione, “avrà come funzione principale quella di coadiuvare e supportare tutta l’attività sul nostro territorio e, in un momento difficile come questo, abbiamo necessità che venga garantita la rappresentanza di tutte le principali aree di questo territorio”.

“Sono molto felice di poter dare il mio contributo alla costruzione di questa nuova “casa” riformista, liberale, innovativa e particolarmente attenta alle donne e ai giovani”, sottolinea Pendenza, “la mia nomina arriva in un momento particolare come quello che tutti noi stiamo vivendo ed è un onore per me condividere il lavoro a livello provinciale con Paolo, Maria e con tutti gli iscritti, gli amministratori e i simpatizzanti di Italia Viva. Abbiamo grande entusiasmo e tanta passione, lo abbiamo dimostrato anche nei giorni scorsi con le proposte avanzate, insieme al nostro coordinatore regionale il deputato Camillo D’Alessandro, per le imprese e le partite iva. Siamo sicuri di poter dare tanto”, conclude, “anche in questo momento difficile, e lo faremo con coraggio e senza tirarci indietro su nulla perché siamo convinti delle nostre idee e del nostro progetto”.