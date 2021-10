Isweb Avezzano Rugby va in trasferta a Napoli contro la Partenope

Avezzano. Sul campo della Partenope Napoli, l’ISWEB Avezzano Rugby cerca i primi punti in classifica. In occasione della terza giornata del campionato di serie B, i gialloneri guidati da Pierpaolo Rotilio saranno impegnati in trasferta in Campania. “Come allenatore spesso è difficile conciliare esigenze di prestazione e esigenze di crescita e inserimento di nuove leve e di giocatori promettenti”, ci spiega l’allenatore.

“Queste settimane invece le due esigenze coincidono. Abbiamo un gruppo di esordienti molto interessanti che a breve costituiranno la spina dorsale dell’Avezzano Rugby, e allo stesso tempo una situazione infortuni molto delicata, con tanti indisponibili. Domenica, complice la settimana di riposo dell’under 19, saranno loro i protagonisti” dichiara sempre.

La partita segnerà l’esordio tra le fila dell’ISWEB Avezzano Rugby di Roberto Quartaroli, 5 caps in Nazionale e a lungo titolare negli Aironi, Zebre e Fiamme Oro, che si è detto motivato da questa nuova esperienza. Il trequarti centro da quest’anno è anche inoltre allenatore dei trequarti della squadra.

“Il campionato è lungo e ci sarà modo per dimostrare il valore del nostro gruppo; la squadra è giovane e ha bisogno di tempo per trovare la sua identità di gioco. Sono convinto che a prescindere dal risultato, a Napoli ci sarà una reazione caratteriale”, ha dichiarato in conclusione Dario Pallotta, tra i senatori della squadra.