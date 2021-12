ISWEB Avezzano Rugby pronta al match: prima squadra in trasferta messinese, under 19 ospita Franchigia Adriatica

Avezzano. Si torna in gara. Dopo un lungo stop dettato dalla pausa campionato e dalla partita casalinga con il Ragusa Union rinviata per un caso di positività da Covid-19 in squadra, la prima squadra dell’ISWEB Avezzano Rugby scenderà in campo domani contro il Messina Rugby. Nella trasferta siciliana la squadra dell’head coach Pierpaolo Rotilio potrà contare su alcuni giocatori recuperati da infortuni.

“Ci aspetta una partita importante, sia in ottica campionato che per le aspettative a margine dell’incontro”, spiega Alessandro Seritti, presidente dei gialloneri. “Come società abbiamo preparato la trasferta al meglio, al fine di consentire ai giocatori di arrivare a Messina con il giusto grado di riposo. Confido in un’ottima prestazione e spero di rientrare a casa con un risultato importante”.

L’under 19 guidata dal coach Luca Di Giulio se la vedrà in casa con i pari età della Franchigia Adriatica. L’allenatore della squadra ha espresso soddisfazione per i come i ragazzi si siano allenati in queste settimane. L’appuntamento è alle 12.30 allo stadio “Angelo Trombetta”.