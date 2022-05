Isweb Avezzano Rugby in trasferta a Frascati, l’analisi del direttore tecnico Vincenzo Troiani

Avezzano. Trasferta aper l, bene intenzionato ad allungare la striscia di vittorie consecutive, attualmente ferma dieci. I gialloneri dell’head coach Pierpaolo Rotilio vivono un ottimo periodo di forma e puntano a chiudere il campionato in grande stile. Questa l’analisi di, direttore tecnico del club.

“Ogni domenica giochiamo come fosse una finale, ragionando esclusivamente sul singolo match. Adesso incontriamo il Frascati, tra le squadre con maggiore qualità nel gioco, soprattutto nei trequarti. Dovremo stare attenti a non farci prendere di sorpresa dalla loro volontà di giocare al largo e, per questo, sarà importante mettergli pressione con i nostri avanti sul loro pacchetto di mischia. Non dobbiamo concedergli palloni di qualità”.