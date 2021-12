Isweb Avezzano Rugby, gli impegni del weekend prima della sosta natalizia

Avezzano. Ultimi impegni prima della sosta natalizia per i gialloneri dell’ISWEB Avezzano Rugby che saranno impegnati nel weekend sul campo di casa e in trasferta con tutte le rappresentative ad eccezione dell’under 15 e della prima squadra, ferma in attesa di conoscere la data del recupero del match contro il Ragusa Rugby. Avezzano. Ultimi impegni prima della sosta natalizia per i gialloneri dell’ISWEB Avezzano Rugby che saranno impegnati nel weekend sul campo di casa e in trasferta con tutte le rappresentative ad eccezione dell’under 15 e della prima squadra, ferma in attesa di conoscere la data del recupero del match contro il Ragusa Rugby.

Domani, alle 14.30, la Old ospiterà il Gran Riserva Rugby Roma, mentre alle 15.30 si terrà il raggruppamento delle under 11 ed under 13 in trasferta a Paganica. Domenica 19 dicembre, alle 10.30 ci sarà il raggruppamento under 5, under 7 ed under 9, sempre in trasferta a Paganica, mentre alle 11.00 la under 17 scenderà in campo fra le mura domestiche contro L’Aquila Rugby. Chiuderà la due giorni il match casalingo dell’under 19 contro il Paganica Rugby, a partire dalle 14.30.

“Arriviamo a fine anno mettendo in archivio questa prima parte di stagione dove tutte le categorie della nostra società sono scese in campo dopo oltre un anno e mezzo di inattività, è questo il più grande successo. Ora cercheremo di ottimizzare al massimo questo lungo periodo di sosta per ripartire alla grande nel 2022. Un mio particolare ringraziamento va a tutti gli amici del rugby che, con il loro sostegno, permettono ad oltre 250 ragazzi di praticare questo splendido sport”, afferma il presidente dell’ISWEB Avezzano Rugby, Alessandro Seritti.