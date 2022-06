Isweb Avezzano parteciperà al beach rugby a Pescara

Avezzano. La società sportiva Pescara Rugby ha presentato la Tappa Nazionale di Beach Rugby, in programma a Pescara sabato 18 giugno al lido La Capannina. L’evento, che richiamerà nel capoluogo adriatico circa 200 atleti, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nella Sala giunta di Palazzo di città. Come ha spiegato l’organizzatore Giuseppe Luciani, vice presidente del comitato regionale della Federazione Rugby, “a questa quinta edizione della tappa nazionale di Beach rugby che abbiamo voluto fortemente a Pescara parteciperanno 8 squadre composte da 12 atleti con cinque ragazzi in campo e sette in panchina, perché sulla spiaggia è molto faticoso giocare e questo vedrà molti cambi. Ci saranno due tempi da 10 minuti e un intervallo, alla fine il terzo tempo del rugby dove si mangerà e farà festa come nello stile del nostro sport”.

Il sindaco di Pescara Carlo Masci: “Per noi ogni volta che possiamo mettere in evidenza la nostra spiaggia è sempre bello. Ogni evento che si disputa sul nostro arenile è una gioia. Il rugby sta crescendo a Pescara grazie anche alla società locale e dopo il Beach soccer, sulla nostra spiaggia arriva il rugby”.

L’assessore allo Sport Patrizia Martelli ha aggiunto che “come amministrazione comunale siamo orgogliosi di poter ospitare questo importante evento a conferma della vocazione sempre più sportiva della nostra città”. Il Presidente del Pescara Rugby Angelo Cavarocchi: “E’ una grande opportunità per propagandare la nostra disciplina, farlo sulla spiaggia di Pescara è davvero bello”.

“Parliamo di una grande opportunità – ha detto Marco Molina, presidente Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Rugby – che ci permette di fare svolgere una tappa in Abruzzo di Beach rugby, una festa del rugby abruzzese che ha chiuso comunque una stagione esaltante. Essere riusciti ad arrivare qui è importante, per questo ringrazio Pescara Rugby e Comune”.Alla tappa di Beach rugby di sabato a Pescara parteciperanno squadre di Abruzzo, Lazio, Campania e Marche. Per l’Abruzzo Pescara Rugby, Abruzzo Rugby Rebels, Avezzano Rugby e Rugby Experience. Il torneo si giocherà al pomeriggio, al mattino ci sarà l’esibizione del mini rugby.