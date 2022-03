ISWEB Avezzano ospita il Frascati: altro big match per i neroverdi dopo la vittoria a Paganica

Avezzano. Dopo la netta vittoria in casa nel derby contro il Paganica, l’ISWEB Avezzano Rugby ospita il Frascati. Ancora uno scontro al vertice per i gialloneri dell’head coach Pierpaolo Rotilio, che ha lodato i suoi ragazzi per la prestazione di domenica scorsa. Domani, alle 15.30, allo stadio “Angelo Trombetta” di Avezzano, il big match contro il Frascati.

“Già da qualche tempo e, soprattutto, da questa settimana, ho visto un gruppo di giocatori diventare sempre più squadra. Sono convinto che contro il Frascati metteranno in campo tutto quello che hanno per far vedere chi sono e per onorare la maglia e i colori che indossano. Sono fiducioso nella prestazione e vedremo cosa decreterà il campo” dice il presidente dell'”SWEB Avezzano Rugby, Alessandro Seritti.

Turno di riposo per l’Under 19 dopo la vittoria al debutto nel campionato Elite contro il Benevento. Il commento del coach, Luca Di Giulio: “Bellissima prestazione da parte dei ragazzi contro un Benevento molto determinato e che, grazie ad una prestanza fisica maggiore, nei primi venti minuti ci ha creato diversi problemi. Dopo questa fase iniziale, è venuta fuori una migliore condizione fisica dei nostri ragazzi che, sotto 0-5, hanno prodotto un buon rugby con il quale hanno ribaltato il risultato. I miei complimenti a tutti i ragazzi, che hanno saputo soffrire insieme e venir fuori dalle difficoltà mostrando una grandissima maturità”.