Istruzione: stanziati 750 mila euro per facilitare il rientro a scuola nella Marsica

L’Aquila. “La Provincia ha stabilito con i dirigenti degli istituti marsicani un percorso di ascolto che peraltro dura da tempo e le soluzioni condividere per permettere, ai nostri studenti, un percorso formativo da svolgersi in strutture moderne e funzionali”. Così il consigliere provinciale dell’Aquila delegato all’edilizia scolastica Gianluca Alfonsi, incontrando ad Avezzano, accompagnato dai dirigenti del settore, Stefania Cattivera e Alessandro Ialongo, i dirigenti scolastici degli istituti della Marsica per fare il punto sul prossimo anno scolastico.

Nel corso della riunione, presso la sede dell’aula magna dell’istituto “B. Croce”, Alfonsi, ha illustrato il lavoro svolto dall’amministrazione nel 2019 e 2020 e ascoltato le necessità e le difficoltà in occasione dell’apertura delle scuole il prossimo 14 settembre, in relazione alle normative ministeriali emanate in materia anti Covid-19. “Se oggi abbiamo la possibilità di adottare decisioni per garantire la salute degli studenti e del personale docente e non docente nelle nostre scuole, lo dobbiamo a una programmazione che ha permesso di effettuare, negli ultimi tre anni, lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle normative antincendio delle nostre strutture” spiega ancora Alfonsi. “Ringrazio i dirigenti per la loro piena disponibilità che, in questa complessa fase, hanno mostrato per cercare le migliori soluzioni per riavviare il percorso interrotto lo scorso mese di marzo”.

“Seppure nella difficoltà oggettiva di reperire ulteriori spazi per lo svolgimento delle lezioni”, sono state trovate le soluzioni più idonee per diminuire i disagi di studenti e corpo docente per l’avvio dell’anno scolastico. Sono stati effettuati i sopralluoghi, nel corso dei quali è stato stabilito che parte della popolazione scolastica del “Benedetto Croce” sarà trasferita nel plesso del “Gallileo Gallilei” e individuati i lavori da effettuare per l’adeguamento di alcune aule, per il rispetto del distanziamento sociale tra i ragazzi, e il rifacimento dei servizi sanitari negli istituti. Per gli interventi che saranno avviati entro il mese di agosto, sono stati assegnati direttamente 750 mila euro, fondi assegnati dal Ministero competente.

Il presidente della Provincia, Angelo Caruso, ha sottolineato che “questo è un momento delicato e una fase complessa e soltanto attraverso una condivisione d’intenti possiamo trovare soluzioni efficaci e risolutive per i nostri ragazzi”.