Istituzione distretto rurale della Marsica, Quaglieri: sarà un’opportunità per tutti

L’Aquila. In merito all’iniziativa volta alla costituzione del distretto rurale della Marsica interviene il Consigliere Regionale Quaglieri: “La distrettualità rurale rappresenta un modello di sviluppo importante per la crescita del nostro territorio complessivamente inteso e per una migliore valorizzazione delle nostre eccellenze produttive, prime tra tutti i prodotti fucensi”.

“Va seguito, sostiene il Consigliere regionale, l’iter della normativa regionale, nell’ambito del quale, assume carattere fondamentale la fase aggregativa iniziale che deve essere la più coinvolgente possibile senza escludere nessuno. Va interessato l’associazionismo ad ogni livello e altri importanti attori istituzionali come la Provincia che gestisce settori strategici in un ambito distrettuale come la viabilità”.

“Affinchè il Distretto fondi su basi solide e non vada a infrangersi, come successo per altre iniziative nel passato, sul muro degli egoismi di pochi bisogna che non escluda nessun portatore d’interesse del territorio. Invito, pertant – conclude Quaglieri – tutti a fermarsi e ad aprirsi, con diffuse iniziative da attivarsi nell’immediato, al confronto e alla partecipazione perché il distretto che nascerà, e che rappresenta uno dei punti qualificanti del programma di questa amministrazione regionale, possa davvero definirsi autenticamente marsicano e costituire concretamente quell’opportunità di sviluppo che da anni si attende”