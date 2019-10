Istituto per il Turismo, Colizza chiede certezze sul futuro della scuola e sugli interventi di messa in sicurezza

Tagliacozzo. A rischio il futuro dell’Istituto per il Turismo di Tagliacozzo. A sollevare perplessità riguardo all’importante realtà scolastica della Marsica è il consigliere comunale Lorenzo Colizza che si dice preoccupato alla luce della situazione strutturale dell’immobile dopo un incontro avvenuto con insegnanti e dirigenza scolastica.

Al riguardo, infatti, il consigliere di maggioranza ha presentato una interrogazione scritta al primo cittadino, Vincenzo Giovagnorio, chiedendo lumi sulla situazione dei finanziamenti per il consolidamento e la messa in sicurezza del plesso “Andrea Argoli”, che ospita L’Itet. Per le altre scuole, infatti, si aspetta la realizzazione del nuovo Campus scolastico dove avverrà il trasferimento dei ragazzi, ma per il Turistico sarà necessario ristrutturare l’attuale immobile.

“Il sindaco”, spiega Colizza, “in un Collegio dei docenti tenutosi il 10 settembre scorso, ha dichiarato che la Provincia finanzierà un progetto per il consolidamento e la messa in sicurezza dell’immobile di via Marconi che ospita anche l’Itet. Quello che mi domando è se ci sia l’esistenza di un progetto di adeguamento sismico dell’edificio scolastico e se esista un atto amministrativo di stanziamento dei fondi per il progetto”. Le perplessità consistono nel fatto che senza una messa in sicurezza e in mancanza di alternative, l’istituto per il turismo sarebbe destinato a scomparire.