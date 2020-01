Istituto onnicomprensivo Argoli, i ragazzi delle terze medie relatori sull’ecologia per gli studenti dell’itet

Tagliacozzo. Nell’aula magna dell’Istituto Onnicomprensivo Argoli, questa mattina, si è tenuto il secondo incontro in collaborazione tra l’Istituto tecnico economico per il Turismo e la scuola secondaria di primo grado. Tema centrale della mattinata l’ecologia.

In questo incontro gli uditori sono stati i ragazzi del 5D dell’itet , nella veste di relatore si sono preparati invece gli alunni della 3 terze medie dell’istituto.

L’incontro ha messo in evidenza il clima di condivisione tra i due gradi di scuola, possibile grazie ad un progetto di “verticalizzazione” . L’ approfondimento di alcune materie, come l’ecologia, punta sopratutto ad arricchire la cultura personale degli studenti anche in vista della prova orale dell’esame conclusivo. Il progetto è stato curato dai docenti Tiziana D’amore, per la scuola secondaria di primo grado, e dai professori Roberto D’Agostino, Maria Gabriella Martignetti e Mariarosaria Savina per l’Itet.