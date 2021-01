Istituto comprensivo Vivenza- Giovanni XXIII apre le sue porte alle famiglie per far conoscere l’offerta formativa

Avezzano. L’Istituto Comprensivo Vivenza- Giovanni XXIII, dopo il successo degli incontri dello scorso dicembre, riapre le sue porte alla città e al territorio per far conoscere alle famiglie la sua ampia offerta formativa, in un percorso che parte dalla scuola dell’infanzia alla scuola media.

“È importante per noi dare l’occasione ai bimbi, ai ragazzi, ai genitori di incontrare i docenti e gli educatori delle nostre scuole, per rispondere alle domande e alle curiosità, in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico”.

Gli incontri si terranno on-line secondo il seguente calendario, attraverso i rispettivi link. Si inizia con la scuola primaria Giovanni XXIII (via delle industrie), domani 13 gennaio alle 16:30 (https://meet.google.com/geu-vaof-hxo). Si prosegue con la scuola Don Bosco, il 14gennaio alle 17 (https://meet.google.com/bkj-xucv-hjz). Successivamente sarà il turno della scuola media Vivenza, il 15 gennaio alle 16 (https://global.gotomeeting.com/join/569233909) Mentre la scuola dell’infanzia Cianciusi apre le sue porte alle famiglie il 18 gennaio dalle 16 alle 18 con ingressi scaglionati, dopo prenotazione telefonica al numero 0863/35138.

Tutte le informazioni sono comunque presenti sul sito della scuola. L’istituto offre anche un servizio informativo e di supporto per le iscrizioni telematiche, on-line e in segreteria, secondo le modalità indicate nel sito.