Istituto Comprensivo di Trasacco rigido nei protocolli, Lobene: i 600 utenti sono al sicuro

Trasacco. “Considero l’Istituto Comprensivo Scolastico ancora uno tra i luoghi più sicuri del nostro comune”. Lo afferma il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, dopo la visita a sorpresa effettuata questa mattina. In pieno orario di lezione, il primo cittadino si è recato per osservare con i propri occhi se le misure finora adottate per contrastare il diffondersi del coronavirus siano ad efficaci e riescano a garantire la sicurezza tra studenti, docenti e personale scolastico.

“Sono circa 600 gli utenti che si quotidianamente si recano alla scuola di Trasacco – prosegue Lobene – e visto l’aumento dei contagi di questi giorni ho voluto rendermi conto in prima di persona se le precauzioni adottare siano prima di tutto rispettate e, secondo poi, atte a scongiurare il rischio di contagio in classe o per i corridoi. Ho potuto constatare come tutti i protocolli siano soddisfatti e quindi si, considero l’istituto assolutamente sicuro”, conclude.