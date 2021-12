Istituito il premio internazionale in ricordo di Claudio Favoriti, imprenditore-simbolo della città di Avezzano

Avezzano. Istituito il premio internazionale in ricordo di Claudio Favoriti, imprenditore tra i più noti della Marsica, un “simbolo”, per la città di Avezzano. Proprietario del centralissimo, storico “Gran Caffè”, originario di Ortucchio, Favoriti ha fatto del coraggio e della rinascita due costanti della propria esistenza, rendendo la sua attività, amministrata sempre con fermezza e con signorilità, un punto d’orgoglio per i residenti: un bel biglietto da visita anche per eventuali turisti. L’imprenditore, da sempre dedito al lavoro con costanza, che ha saputo declinare la bella accoglienza in tutte le sue forme, al di là della bontà indiscussa dei suoi prodotti, se n’è andato l’anno scorso, il 7 dicembre: ha lasciato la moglie Carmela e i figli Giovanna, William e Pasqualino, ai quali va un abbraccio speciale. La sua famiglia e la sua “squadra” di collaboratori hanno raccolto il “Testimone” continuando, con capacità e serietà, a perpetuare il suo messaggio di vigore e onestà, nonostante gli inevitabili ostacoli che la vita può serbare.

Il professor Massimo Pasqualone, presidente dell’Associazione Culturale “Irdidestinazionearte”, sarà il direttore artistico del Premio Internazionale “Claudio Favoriti”, che si terrà ad Avezzano: l’illustre critico letterario e d’arte abruzzese, che ha al suo attivo oltre trecento pubblicazioni e consulenze scientifiche, che presiede giurie ed eventi in tutta Italia e in Europa, colonna portante del “Museo Guidi” di Forte dei Marmi, giungerà nel Capoluogo della Marsica per questo evento, che si terrà domenica 19 dicembre, dalle 17, nella “Taylor’s Room” del “Gran Caffè”, in piazza Risorgimento. Per l’occasione, le personalità che danno lustro al territorio saranno premiate in ricordo della figura dell’imprenditore. Il Premio Internazionale intitolato a Claudio Favoriti, oltre al professor Massimo Pasqualone quale direttore artistico, vedrà l’insigne letterata Eugenia Tabellione, rinomata poetessa ed illustratrice, nelle vesti di presidente. Presentatrice dell’evento la giornalista Orietta Spera, scelta anche come presidente del Comitato Scientifico.

Testimonial speciale, per le sue capacità professionali ed umane, poiché si è contraddistinto in campo sportivo, ad altissimi livelli, quale rugbista di interesse nazionale ed internazionale, così come in ambito sociale, per la sua generosità, sarà l’emblema del Premio Internazionale “Claudio Favoriti” il campione Giovanbattista Venditti, eccellenza marsicana, con origini a Luco dei Marsi (Nazionale Italiana Rugby, New Castle, Zebre, nel Campionato Celtic League – Pro 12).

I PREMIATI.

Con un messaggio di incoraggiamento, improntato alla forza e alla fiducia in sé, in virtù delle proprie esperienze in campo imprenditoriale, culturale, sportivo e che rappresentano un valido esempio ed uno sprone soprattutto per i più giovani, il premio internazionale Claudio Favoriti 2021, nella prestigiosa sede del “Gran Caffè” di Avezzano, viene conferito a:

Corrado Oddi (attore), Venanzio Venditti (musicista), Ilenia Lucci (soprano), Carole Prosia (pres. Pro Loco Pescina), Francesca Colella (dirigente scolastico), Gianni Di Pangrazio (sindaco di Avezzano), Sergio Rozzi (ambientalista), Domenico Di Berardino (vice sindaco Avezzano), Silvia De Clemente (imprenditrice), Rosa Noto (costumista), Felice Graziani (patron “Circuito di Avezzano), Antonella D’Angelo (artista), Marcello De Luca (fotografo), Alina Di Mattia (scrittrice), Laura Micalizio (letterata, ricercatrice), Simone Sangiacomo (musicista), Michela Torti (imprenditrice), Antonio Allegritti (sacerdote), Michela Dominici (project manager), Federico Falcone (giornalista), Roberto Raschiatore (giornalista), Federica Di Marzio (giornalista), Daniele Imperiale (giornalista), Pierluigi Di Stefano (assessore comune Avezzano), Concetta Balsorio (consigliere comunale Avezzano), Antonio Milo (avvocato), Gianluca Alfonsi (consigliere provinciale), Vincenzo Giovagnorio (sindaco di Tagliacozzo), Simonetta Lattanzi (assessore comune Sante Marie), Gianfranco Celi (imprenditore), Umberto Di Carlo (imprenditore), Giovambattista Pitoni (storico), Cesidio Chiarilli (ingegnere), Luigi Todisco (giornalista), Cristiana Viezzi (“Radio Parco”, Pescasseroli), Stefano D’Arcangelo (“Radio Parco”, Pescasseroli), Emiliana Longo (vice sindaco Gioia dei Marsi), Augusto Barile (vice sindaco Lecce nei Marsi), Claudia Angelucci (consigliere comunale Luco dei Marsi), Pierluigi Oddi (sindaco Civitella Roveto), Lorenzo Berardinetti (sindaco Sante Marie), Susanna Lombardi (imprenditrice), Giuliana Di Pasquale (avvocato), Francesco Proia (giornalista, scrittore). Saranno presenti, inoltre, illustri personaggi come Francesco Bianchi, Abramo Frigioni, Roberto Agostinone, Augusto Di Bastiano.