Istituito divieto di caccia temporaneo in zona Arciprete per domenica 15 dicembre a causa di un ordigno bellico

Ortucchio. “È stato istituito il divieto di caccia temporaneo per l’intera giornata di domenica 15 dicembre 2019, in località “Ansa di Arciprete” in zona Ortucchio, nonché in tutto il versante montano che si affaccia su detta piana, a causa di un ordigno bellico rinvenuto durante alcuni lavori di scavo e che, per l’appunto, verrà fatto esplodere.” Questo quanto scritto nella nota firmata dal sindaco del comune di Ortucchio.

Un’operazione necessaria, si legge, in quanto la zona è interessata da ben tre zone di caccia al cinghiale, perciò si è sentita la necessita di istituire il divieto temporaneo per l’intera giornata.

Oltre alla località “Ansa di Arciprete”, il divieto sarà presente anche nel tratto stradale della S.S. 83 compreso tra l’inizio dell’abitato della frazione Venere e l’inizio dell’abitato della frazione Casali D’Aschi, compreso il versante montano e pianeggiante che si affaccia sul tratto stradale.