Ispezione dei carabinieri nel campo dell’Avezzano rugby, norme anti-covid rispettate

Avezzano. Ispezione dei carabinieri nel campo dell’Avezzano rugby. Le forze dell’ordine nel tardo pomeriggio di venerdì hanno fatto un controllo nella struttura sportiva della città dove, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri, ci può allenare. Il settore propaganda svolge gli allenamenti all’aperto facendo lavorare i bambini, con distanziamento e senza contatto.

I carabinieri, che già la scorsa settimana avevano fatto chiudere per due giorni una palestra multandola perchè non aveva rispettato le norme imposte per il contrasto al covid, hanno accertato però che al campo da rugby era tutto in regola.

“Ci è dispiaciuto avere questa visita poiché non sono passati per caso ma solo perché qualcuno ha effettuato una segnalazione presso la loro centrale operativa”, hanno spiegato dalla dirigenza, “non siamo dei malfattori o degli sciagurati, se non fosse stato possibile effettuare attività sportiva certamente saremmo stati chiusi. Quindi comunichiamo a chi ha pensato bene di allertare inutilmente le forze dell’ordine che il protocollo della nostra Federazione Sportiva – Italrugby consente di effettuare gli allenamenti all’aperto e senza contatto fra gli atleti”.