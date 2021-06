Isola pedonale “permanente”, Avezzano Bene Comune: “la coerenza non si compra al mercato”

Avezzano. “La coerenza non si compra al mercato…Avezzano Bene Comune non dimentica quanto accaduto, a proposito di isola pedonale, durante la campagna elettorale delle amministrative della scorsa estate”. E’quanto riportato in una nota del gruppo dirigente di Avezzano Bene Comune.

“E continua a rivendicare con forza una visione di città alternativa a quella proposta dai resto delle forze politiche in campo. Visione che contempla un’isola pedonale permanente per il centro della città, figlia della convinzione che, questa, non solo non rappresenti uno svantaggio per l’economia della città tutta e per le attività commerciali in primo luogo, ma, di contro, possa farsi portatrice di un valore aggiunto, coniugando le ragioni della economia con quelle della modernità, del progresso e della ecosostenibilità”.

“Avezzano Bene Comune è, dunque, in tutta evidenza, per un’isola pedonale permanente. Senza peraltro dimenticare il problema, altrettanto importante, di un necessario e ineludibile piano di riposizionamento dei parcheggi, tanto in prossimità del centro, quanto nella aree più lontane da esso”, conclude Avezzano Bene Comune.