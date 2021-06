Isola pedonale nel weekend, si prolunga fino a mezzanotte: strade chiuse, ecco gli orari

Avezzano. Orario più lungo, ma contenuto, per l’isola pedonale sperimentale per le vie del centro cittadino con il passaggio della Regione in zona bianca e il conseguente allentamento dei vincoli restrittivi per la chiusura delle attività.

Il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, opta per un prolungamento graduale dell’orario dell’isola pedonale portandolo dalle 22.30 alle 24. Il tutto in attesa che gli uffici definiscano la formula definitiva dell’isola pedonale estiva. Nelle prossime settimane, infatti, anche alla luce dell’evoluzione della situazione pandemica, l’amministrazione comunale assumerà le decisioni ritenute più opportune per regolare l’isola pedonale estiva tenendo sempre al centro la tutela della salute dei cittadini.

L’isola pedonale sperimentale, fatta eccezione per il prolungamento delle chiusure alle 24, quindi, avrà le stesse regole della settimana passata: stop ai mezzi a motori, eccetto per gli autorizzati, venerdì e sabato dalle 20 alle 24 e domenica dalle 16 alle 24 -mediante l’istituzione del divieto di sosta e transito- in via Cataldi (da via Amendola esclusa a via Corradini); via Vittorio Veneto (da via Amendola a via Corradini compresa); via Corradini (da via Monte Grappa a Corso della Libertà); via Garibaldi (da piazza Matteotti a via Valeri esclusa).

Sempre in via Garibaldi scatterà lo stop al traffico da via Valeri esclusa a via Monte San Michele esclusa; mentre in via Emilia da via Vittorio Veneto a via Garibaldi; in via Bagnoli da via Vittorio Veneto a via Monte Grappa esclusa; in Corso della Libertà da via Corradini a via Bagnoli esclusa.