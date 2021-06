Isola pedonale in centro: Di Pangrazio fa le prove, De Angelis “Avezzano ferma e vecchia”

Avezzano. Ad Avezzano si torna a parlare di isola pedonale in centro. Dopo un anno di restrizioni dovute al diffondersi del covid, dopo mesi di pioggia e maltempo, arriva il sole – e si spera che duri – e la voglia di tanti cittadini è quella di uscire e intrattenersi all’aperto con gli amici per aperitivi e cene all’aperto.

Fin qui nulla di nuovo: post chiusure, la tendenza è la stessa in tutta Italia e non solo.

Succese, però, che nel cuore della Marsica si sia riaccesa di nuovo la polemica sulla pedonalizzazione, tema che ormai tiene banco da anni, non solo per gli avezzanesi ma anche per tanti altri cittadini dei paesi limitrofi che usano intrattersi nei locali del centro di Avezzano, soprattutto nei week end.

“Prove di isola pedonale nell’area del centro storico cittadino dove, nel fine settimana, per incentivare la ripresa delle attività di ristorazione, l’amministrazione Di Pangrazio farà scattare la chiusura al traffico in formula sperimentale”, annuncia l’amministrazione a guida di Gianni Di Pangrazio, in una nota alla stampa, “lo stop ai mezzi a motori, eccetto per gli autorizzati, previsto venerdì e sabato dalle 20 alle 22.30 e domenica dalle 16 alle 22.30 -mediante l’istituzione del divieto di sosta e transito- interesserà via Cataldi (da via Amendola esclusa a via Corradini); via Vittorio Veneto (da via Amendola a via Corradini compresa); via Corradini (da via Monte Grappa a Corso della Libertà); via Garibaldi (da piazza Matteotti a via Valeri esclusa). Sempre in via Garibaldi scatterà lo stop al traffico da via Valeri esclusa a via Monte San Michele esclusa; mentre in via Emilia da via Vittorio Veneto a via Garibaldi; in via Bagnoli da via Vittorio Veneto a via Monte Grappa esclusa; in Corso della Libertà da via Corradini a via Bagnoli esclusa”.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale”, afferma il sindaco Di Pangrazio, “è quello di promuovere iniziative tese a incentivare la ripresa graduale delle attività economiche e sociali nel pieno rispetto della vigente normativa emergenza Covid 19”.

In questa fase, essendo la Regione in zona gialla -quindi con il coprifuoco che scatta alle 23- per consentire il ritorno a casa in tempo utile a cittadini e operatori, l’isola sperimentale chiude i battenti alle 22.30. Gli uffici, comunque, stanno elaborando la mappa finale per l’isola pedonale estiva, sempre nel segno della condivisione con i cittadini, le associazioni di categoria e i commercianti, dove l’orario di chiusura dovrà sempre tener conto delle direttive anticovid imposte dal governo centrale.

Alla lettura della notizia non si è fatta attendere la riflessione dell’ex sindaco Gabriele De Angelis che aveva fatto della pedonalizzazione del centro uno dei suoi focus di governo, incentivati anche dalla mobilità sostenibile.