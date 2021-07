Irregolare in Italia, trovato con droga e denaro: arrestato, fugge durante il trasferimento in carcere

Luco dei Marsi. Alla vista dei carabinieri in borghese ha iniziato a correre, facendo capire ai militari che c’era qualcosa che non andava. I carabinieri lo hanno raggiunto e lo hanno fermato, trovandolo in possesso della droga. Durante il trasferimento in carcere però l’uomo ha imprudentemente aperto lo sportello dell’auto e si è lanciato in una pericolosa fuga nel centro della città.

È accaduto ieri ad Avezzano.

Il giovane marocchino è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Avezzano, alle porte di Luco dei Marsi.

A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di diverse decine di grammi di cocaina. Il marocchino, senza documenti, irregolare in Italia e senza fissa dimora, aveva con sé anche del denaro.

A quel punto i carabinieri lo hanno portato in caserma ad Avezzano dove, su disposizione del pm di turno, è stato arrestato e ne è stato predisposto il trasferimento al carcere di Vasto.

Non appena saliti in auto, dopo pochi metri dalla caserma, il marocchino ha aperto violentemente e pericolosamente lo sportello ed è fuggito, nascondendosi per le vie del centro di Avezzano.

Ora i militari lo stanno cercando.