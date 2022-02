Irregolare e senza fissa dimora ruba termosifoni alla ex casa di riposo, 40enne arrestato dalla polizia locale

Avezzano. Durante l’attività di controllo predisposta nell’ambito dei potenziati servizi finalizzati a contrastare l’ondata di furti che sta interessando tutta la Provincia, agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Locale della Marsica agli ordini del dirigente Luca Montanari, hanno sorpreso in flagranza di reato e arrestato un uomo che si era introdotto all’interno della ex casa di riposo “San Giuseppe” per sottrarre i termosifoni.

Due gli autori del gesto, presumibilmente magrebini, che alla vista della Polizia Locale si sono dati alla fuga. Riuscita, però solo a uno di loro.

L’uomo che è riuscito a fuggire è stato comunque riconosciuto per cui ora proseguiranno le ricerche sul territorio al fine di intercettarlo e assicurarlo alla giustizia.

Le indagini stanno anche proseguendo attraverso l’ausilio della videosorveglianza comunale, per tentare di comprendere se il gruppetto agiva da solo oppure si avvaleva della complicità di altri soggetti.

L’arrestato è E.H.M. di anni quaranta, irregolare sul territorio. Incensurato senza fissa dimora per cui il magistrato di turno, la dottoressa Elisabetta Labanti ha disposto il trasferimento in carcere.

L’uomo è difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta.