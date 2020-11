Iride Cosimati (FdI) è il nuovo presidente della Commissione Vigilanza del Comune di Avezzano

Avezzano. Iride Cosimati (FdI) presidente della Commissione Vigilanza del Comune di Avezzano.

“A nome di Fratelli d’Italia di Avezzano e mio personale, esprimiamo la nostra soddisfazione per l’elezione di Iride Cosimati a presidente della Commissione Vigilanza del Comune di Avezzano. Con l’elezione di Iride Cosimati”, sottolinea Alfatti Appetiti, commissario cittadino di Avezzano, “è stata scelta la persona giusta al posto giusto. Trattandosi di una commissione chiamata a vigilare sull’operato dell’amministrazione comunale, Iride garantisce quelle doti di equilibrio, competenza ed esperienza necessarie a svolgere il ruolo di presidente senza pregiudizi e strumentalizzazioni politiche”.

“Siamo molto orgogliosi per la sua nomina, che segna anche il giusto riconoscimento a Fratelli d’Italia che si distinguerà, attraverso la sua unica eletta in consiglio comunale, quale forza di opposizione costruttiva e propositiva, critica ma leale, in particolare in un momento, quale quello attuale, in cui è di vitale importanza anteporre l’interesse generale alle divisioni, sia pure legittime, di parte. A Iride gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il comitato cittadino di Fratelli d’Italia, che si riunirà all’inizio della prossima settimana in videoconferenza”.