L’elicottero del presidente Mattarella sorvolerà l’Ippodromo dei Marsi, previste corse speciali con premi fino a 70mila euro

Tagliacozzo. In occasione della visita ufficiale a Tagliacozzo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prossimo domani l’Ippodromo dei Marsi organizza una speciale giornata meeting con montepremi complessivo pari a circa 70.000 euro, a disposizione delle categorie ippiche.

In programma sei corse dal Montepremi e dalla qualità tecnica molto interessanti, in particolare il Premio Sandro Pertini, un handicap per cavalli di 4 anni e oltre sulla distanza di 2150 m. (II Tris Nazionale) e uno per velocisti di 3 anni, sui 1000 m.; molto agguerrite si preannunciano anche i 1350 m. per anziani e i 1600 m. per 3 anni; completano il quadro due corse maiden, una per puledri di 2 anni sui 1000 m. e una per cavalli di 3 anni sui 1350 m. Tutte le corse risultano tecnicamente ben riuscite e dall’esito incerto. In segno di saluto, è previsto un sorvolo dell’elicottero presidenziale sopra l’ippodromo.

Sono sette le giornate di corsa che restano per completare il programma della riunione 2019: dopo la giornata speciale del 6 Luglio, si correrà tutte le domeniche fino al 18 Agosto. Il clou della stagione si avrà nelle giornate tra il 4 e il 11 Agosto, con i Gran Premi, primo fra tutti il 17° G.P. Città di Tagliacozzo, ma anche il Criterium Marsicano, riservato ai purosangue di due anni e il Premio Regione Abruzzo per cavalli di tre anni. Novità interessante, due Gran Premi dedicati ai purosangue arabi, in collaborazione con ANICA (Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo). Si rinnovano, poi, altre tradizionali manifestazioni, prima fra tutte la Festa del bambino che ogni anno richiama le famiglie all’ippodromo per un pomeriggio di festa.

Nella sala scommesse, gli interessati hanno la possibilità di vedere tutte le gare ippiche di giornata, italiane e internazionali, e di effettuare eventuali giocate con servizio di simulcasting.

Calendario:

– Luglio: Sabato 6 – Domenica 14 – 21 – 28

– Agosto: Domenica 4 – 11 – 18

Inizio circa ore 16.00 – INGRESSO GRATUITO.

Per informazioni il pubblico può chiamare il 338-9497018.