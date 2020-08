Ipotesi scambio di voto alle amministrative di Avezzano, accuse di strumentalizzazione

Avezzano. “Il Covid-19 ha stimolato nel periodo più nero del lockdown molta solidarietà e la solidarietà, per quanto mi riguarda, è sempre bella, sia quando è silenziosa (come dovrebbe sempre essere) che quando è pubblicizzata. Però, c’è un però. Vengo a sapere di solidarietà strumentalizzata a fini elettorali e, peggio, mi dicono di chiamate elettorali con chiare indicazioni di voto che partono da società che hanno gestito per conto del comune i ticket di sostegno alla povertà”.

La denuncia, perentoria e inequivocabile, proviene da Pierluigi Di Stefano, ex assessore alla cultura durante la giunta De Angelis e attuale candidato consigliere nella coalizione di Mario Babbo. Una presa di posizione forte, condivisa con la città in un periodo nel quale la sanità marsicana è particolarmente attenzionata, non solo a fini elettorali ma anche in relazione alle diverse criticità che presenta.