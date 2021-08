IPhone sicuro e protetto? Di più con questi 6 consigli di cybersecurity

Molta della nostra vita e delle nostre relazioni professionali e personali passa ormai da lì. Ma il nostro IPhone è davvero sicuro come pensiamo e crediamo? A lui affidiamo i nostri ricordi e molti dei nostri segreti. Il nostro smartphone contiene un pezzo di noi e ce ne accorgiamo ogni volta che la batteria è scarica e non si vedono caricabatterie all’orizzonte. E se ci fosse qualcosa di ancora peggio del messaggio di “Batteria Scarica”? Se il tuo IPhone ed i tuoi preziosi dati venissero violati e rubati? Prova a riflettere un attimo su questa possibilità…

Fortunatamente c’è un sistema, anzi 6 che possono aiutarti a mantenere il tuo IPhone sicuro!

Alcune indicazioni di cybersecurity maturate dalle conoscenze e dall’esperienza dei nostri tecnici e consulenti ti potranno essere d’aiuto. Eccoli:

1) Crea un passcode sicuro per accedere al tuo smartphone e crittografa i tuoi dati.

Il primo passo, la prima azione da fare per proteggere il tuo IPhone è semplice ma molto efficace. Consiste semplicemente nel creare un passcode che protegga il tuo smartphone. In questo modo renderai il tuo IPhone sicuro, impedendo l’accesso ai tuoi dati a chi non ha la password. Abilitando questa operazione di sicurezza attiverai anche la crittografia dei dati, per un ulteriore livello di protezione. Se vuoi sfruttare al meglio questo basilare ma efficace consiglio, opta per l’opzione “passcode forte”.

2) Per una massima protezione del tuo IPhone modifica le impostazioni del tuo IPhone.

Il tuo IPhone non esce “dalla fabbrica” con le impostazioni di sicurezza abilitate al massimo livello. La casa di Cupertino adotta infatti un settaggio iniziale intermedio, in modo da rendere semplice ed immediato l’uso dello smartphone. Non aver quindi paura di cambiare alcuni settaggi, magari perderai qualcosa in usabilità e velocità, ma guadagnerai tanto in termini di sicurezza.

Ad esempio, avrai notato che dopo gli ultimi aggiornamenti di Ios, sono comparsi alcuni widget ad accesso immediato. Molto comodi, visto che si possono usare senza dover digitare il passcode. Ma allo stesso tempo anche fattore di rischio per la propria privacy e sicurezza. Non aver paura di rimuovere i widget che non sono assolutamente necessari, ne guadagnerai in cybersecurity.

3) Non usare le reti Wi-Fi pubbliche

Ogni volta che stai pensando di accedere alla Wi-Fi pubblica per navigare più veloce e senza costi rifletti un attimo. Se ci pensi bene non ci sono solo vantaggi in questa decisione, ma anche tanti rischi e pericoli. Usare una Wi-Fi pubblica “consegna” tutto il tuo traffico ed i tuoi dati a soggetti terzi, noti e meno noti di cui ti devi per forza fidare a prescindere.

Vuoi o hai la necessità di usare lo stesso queste reti gratuite? Benissimo, ma fallo tramite una VPN. Ma la domanda è che cosa è una VPN? Una Virtual Private Network (VPN) non è altro che un “tunnel” che protegge il tuo traffico in entrata ed in uscita criptandolo e rendendolo sicuro. Utilizzando un servizio VPN andrai a criptare le tue informazioni rendendo impossibile l’intercettazione ed analisi dei tuoi dati.

4) Abilita l’autenticazione a due fattori

Puoi incrementare ancora di più la tua sicurezza, se non ti accontenti del singolo passcode. Certo, abilitarlo è già un grande aiuto. Attivarlo in modalità forte e con un “codice” non troppo semplice ancora di più. Ma se vuoi il massimo della sicurezza dovresti abilitare l’autenticazione a due fattori. Questa attivazione posizionerà il tuo account al livello di sicurezza (almeno in fase di accesso) più alto possibile. Anche in questo caso, magari perderai qualche secondo in più ad ogni accesso, ma dormirai sicuramente sonni più tranquilli.

5) Controlla cosa possono fare le app presenti nel tuo IPhone

Cosa possono fare esattamente le applicazioni che hai scaricato? Sei certo che siano abilitati i privilegi ed i permessi solamente per le “cose necessarie”? Prenditi un attimo per verificare nelle impostazioni della privacy quali autorizzazioni hanno le app che hai scaricato. A volte sono abilitate autorizzazioni non necessarie (tipico il caso della fotocamera e del posizionamento) ma che possono essere molto “pericolose” dal punto di vista della sicurezza della tua connessione.

6) Disattiva i cookie dal tuo browser web

I cookie, letteralmente biscottini, sono file di piccole dimensioni che i siti web generano e lasciano nel tuo computer, smartphone e tablet. La loro funzione è quella di mantenere l’utente loggato, ricordare le preferenze ed agevolare la connessione e l’esperienza d’uso del cliente. Ma non solo, gli stessi vengono utilizzati anche per mostrare contenuti rilevanti, come ad esempio le pubblicità.

Oltre a questi contenuti “invasivi” ma volendo inoffensivi, i cookie possono anche essere utili ai cybercriminali. Negli stessi possono infatti essere contenuti credenziali di accesso ed altri dati sensibili. Può essere quindi una buona opzione quella di svuotare periodicamente i cookies, al fine di evitare accessi non autorizzati.

Rendere il tuo IPhone sicuro è un’attività semplice ma “rassicurante”. Applica questi 6 consigli ed in maniera semplice aumenterai la cybersecurity della tua navigazione e del tuo smartphone.