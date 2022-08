Iper Risparmio Casa: si torna a scuola con risparmio

Settembre è alle porte e la campanella sta per tornare a suonare. La caccia ai migliori articoli scolastici per i propri bambini è partita in questi giorni. Per questo motivo, Iper Risparmio Casa si è trasformato in un mondo in cui trovare tutto il materiale di cui si ha bisogno per ripartire con il piede giusto. E lo ha fatto decidendo di puntare su qualità, varietà e convenienza.

Diari, astucci e zaini. Matite, penne e colori. E ancora: cartelline, squadre e raccoglitori. Nello store avezzanese è possibile scegliere a prezzi bassi prodotti originali e provenienti da aziende italiane, come Seven, Invicta, Eastpak Giotto Carioca e BIC. Insomma, una spesa intelligente e vantaggiosa per affrontare il ritorno in classe dei più piccoli della famiglia.

Ecco qualche esempio: Zaino Eastpak € 39,90, Zaini Seven € 39,50, Zaini Invicta € 39,90 Astucci Mitama € 16,90 Astucci Disney € 8,80 Trolley asilo € 12.50 diari assortiti per piccoli e grandi a partire da € 3,80.

Anche quest’anno, Iper Risparmio Casa ha deciso di inserire un vero e proprio “volantino nel volantino” dentro al quale sono raccolte tutte le offerte che riguardano il rientro in classe. Le promo saranno valide fino al 30 settembre così da approfittare dei prezzi vantaggiosi anche dopo l’inizio delle lezioni, con la lista degli acquisti scolastici a portata di mano.

Inoltre, per l’occasione non possono mancare le offerte che riguardano il core business dell’azienda. Il cliente, infatti, viene sempre coccolato a 360 gradi. Ecco che il volantino propone prezzi speciali anche su tutto il settore che si occupa dell’igiene casa e dell’igiene persona.

Ad esempio: Smac Spray € 0,99 ACE Candeggina 5 lt € 1,99 Nuovo Svelto Piatti € 0,99 Omino Bianco lavatrice liquido 52 lavaggi € 2,99 Coccolino ammorbidente 3 lt € 2,.50 Palmolive doccia € 0,79 Colgate dentifricio € 0,59 Shampo Head&Shoulders € 1,79

Da Iper Risparmio Casa più acquisti e più risparmi grazie anche alla Fidelity Card. È infatti possibile accumulare punti fin dal primo utilizzo (l’attivazione è gratuita e viene effettuata direttamente in cassa); ogni 50 centesimi di acquisto verrà caricato un punto. Una volta raggiunto il limite richiesto, i punti si trasformeranno in spesa, per risparmiare sempre di più a ogni compera che si effettua.

Iper Risparmio Casa di Avezzano vi aspetta tutti i giorni con orario continuato e vi augura un buon rientro a scuola.