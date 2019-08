IoSonoAmbiente: anche la Marsica partecipa alla campagna sui comportamenti rispettosi della Natura

Gli ecosistemi naturali e la biodiversità sono minacciati dall’invadente attività dell’uomo, che sta portando la biosfera alla sua sesta grande estinzione. L’80% della perdita di diversità biologica è causato dalla distruzione degli habitat e, se non cambiamo al più presto il nostro stile di vita, il 20% delle specie conosciute potrebbe scomparire nell’arco dei prossimi 30 anni e addirittura il 50% entro la fine di questo secolo. Ogni 20 minuti, il mondo perde una o più specie e circa 30 ettari di habitat naturali. Se si pensa che la normale velocità di ricambio delle specie è di circa una ogni quattro anni, l’attuale velocità di estinzione, circa 30.000 all’anno, è senza precedenti. Siamo nel mezzo della più grande estinzione di massa, da quando i dinosauri furono spazzati via 65 milioni di anni fa.

La quantità di rifiuti di plastica nei mari è in forte aumento: ogni anno vengono prodotti a livello mondiale 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono in mare. Si tratta di una minaccia per le specie marine e per tutti gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su settori come il turismo, la pesca e l’acquacoltura. Il Ministero dell’Ambiente sta lavorando a una legge per tutelare il mare, ma ogni cittadino può e deve fare la sua parte.

Parte così la campagna di comunicazione #IO SONO AMBIENTE, dalla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e i Carabinieri per la Biodiversità, volta a suscitare comportamenti rispettosi della Natura, a promuovere la messa al bando della plastica monouso e a scoraggiare l’abbandono della plastica nell’ambiente.

La campagna prenderà avvio nell’Alto Sangro sabato 3 agosto, presso il Centro Visite della Riserva Naturale Statale “Feudo Intramonti” a Civitella Alfedena (AQ), con laboratori sull’ecosistema fluviale e sulle microplastiche, nonché l’inaugurazione di statue lignee sul tema “Uomo e Natura: una possibile e affascinante convivenza” (locandina allegata). Presso lo stesso Centro Visite e quello della Riserva Naturale Statale “Monte Velino” a Magliano de’Marsi (AQ), sarà presente uno stand istituzionale dei Carabinieri per la Biodiversità, dove verranno accolti i visitatori; la postazione sarà operativa ogni giorno, dalle 9 alle 17, fino al 15 settembre, per fornire al pubblico informazioni sul tema della tutela della biodiversità e del riciclo, riutilizzo e riduzione dell’uso della plastica. Entrambe le Riserve sono gestite dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.

Altre analoghe postazioni dei Carabinieri per la Biodiversità, con l’attiva partecipazione dei volontari del progetto LIFE ESC360, saranno operative in alcune località turistiche dell’Alto Sangro, secondo il seguente calendario: