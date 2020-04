iorestoacasa con “Polvere di Lago”, online l’ultimo capitolo del bestseller di Francesco Proia da leggere gratuitamente

Avezzano. In seguito al decreto dell’11 di marzo, che cerca di limitare al minimo gli spostamenti e prevenire l’ulteriore diffusione del coronavirus, sui social si è diffuso l’hashtag #iorestoacasa , volto a sensibilizzare ulteriormente le persone a non lasciare la propria abitazione.

Ecco quindi che molti, obbligati a questa sorta di quarantena domestica, hanno cercato di impiegare il tempo libero a disposizione nel migliore dei modi, davanti alla tv, suonando, oppure riscoprendo il piacere di leggere.

Purtroppo però, non avendo inserito le librerie tra le attività di interesse pubblico e sociale, è diventato complicato anche trovare qualcosa da leggere. Per venire incontro ai “leggivori” Francesco Proia ha deciso di pubblicare gratuitamente il suo besteller “Polvere di Lago”, adottato ancora oggi in molte scuole della marsica come testo di narrativa e tradotto anche in inglese. Il romanzo verrà pubblicato sulle pagine di MarsicaLive un capitolo al giorno, per tenervi compagnia fino al 4 di aprile, giorno in cui il romanzo verrà cancellato dal sito e, sperando che l’emergenza coronavirus sia rientrata, potremo tornare finalmente a far scorte di libri nelle librerie.

