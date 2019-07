E’ morta Iole Casaccia, storica commerciante di Avezzano. Oggi l’ultimo saluto nella chiesa di San Rocco

Avezzano. Se n’è andata all’età di 72 anni Iolanda Papa, per tutti Iole, in Casaccia, storica commerciante di Avezzano. Prima commessa poi moglie di Antonio, proprietario del casalinghi di via Garibaldi “Casaccia” dal 1962 ha gestito l’attività che fino a maggio continuava a presenziare quotidianamente affiancando i figli ai quali aveva passato il testimone. Un lavoro che l’ha sempre coinvolta anima e corpo al quale ha dedicato tutto il suo tempo curando meticolosamente il cliente e cercando di renderlo sempre soddisfatto.

Anche se il marito Antonio da 6 anni l’aveva lasciata lei ha voluto proseguire la tradizione di prendere parte ai raduni degli alpini e a maggio aveva deciso di partire per una tre giorni con le penne nere di Paterno a Milano. Solo qualche giorno dopo l’appuntamento milanese, però, ha accusato un malore ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove il 15 maggio è stata operata. Da quel giorno non si è più ripresa e le sue condizioni di salute sono peggiorate ora dopo ora. I figli Annamaria, Mauro e Alessandra le sono stati sempre vicini come del resto gli amati nipoti Antoniomattia, Valentina, Edoardo, Riccardo, Andrea e Filippo che hanno sperato fino all’ultimo di poter riabbracciare la loro nonna. Ieri mattina, però, la situazione è precipitata e alle 14 si è spenta.

Questo pomeriggio alle 15 ci saranno i funerali nella chiesa di San Rocco. “E’ stata una nostra associata da sempre e le abbiamo conferito anche il premio”Aquila d’oro” con il marito Antonio per i numerosi anni di attività commerciale”, hanno ricordato Roberto Donatelli e Giuliano Montaldi rispettivamente presidente provinciale e cittadino di Confcommercio, “se ne va una figura storica del commercio di Avezzano e della Marsica. Una persona speciale alla quale tutti noi eravamo particolarmente affezionati”