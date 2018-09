“Io sono ancora qua”, grande evento per la prevenzione a San Benedetto. Raccolti fondi con le carote Igp

San Benedetto. Successo di pubblico e di solidarietà per “Io sono ancora qua, in passerella contro il cancro”, l’evento che si è tenuto ieri sera con la partecipazioni di importanti personalità della politica, della mondo della medicina oncologica e tanti testimoni in passerella che hanno testimoniato la loro difficile esperienza personale, contro la malattia del secolo. Nel corso della serata sono stati raccolti fondi per la ricerca contro il cancro e la prevenzione in un evento che si è tenuto nella splendida cornice dell’anfiteatro romano di Marruvium con musica, poesia, arte e letteratura. Grande riscontro per il mercatino della solidarietà.

Erano presenti, oltre al primo cittadino Quirino d’Orazio che ha promosso e sostenuto l’iniziativa, Emilio Di Genova, Maggiore Medico dell’Arma dei Carabinieri, membro del Comitato Etico dell’Istituto Nazionale dei tumori di Milano e propositore del Registro dei tumori in Abruzzo, Tina Sidoni, Oncologa presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila e oncologi dell’ospedale di Avezzano, l’assessore regionale Lorenzo Berardinetti e la responsabile della Soprintendenza Emanuela Ceccaroni. E’ intervenuto Padre Riziero, il Trio Lirico con Chiara Tarquini, Paolo Giordani e Valentina Di Marco. Ha presentato la serata Pompeo Di Nicola. Presenti l’onoervole Stefania Pezzopane e l’onorevole Antonio Martino. Al mondo politico è stato chiesto che l’ospedale di Avezzano venga potenziato nei posti letto, per le persone che necessitano di ricovero e ad oggi fanno i pendolari, verso l’Aquila, la capitale e altri centri ospedalieri. A oggi l’Oncologia di Avezzano ha infatti un solo posto letto. Un grazie particolare va ai ragazzi dell Avis San Benedetto Marsi che hanno sostenuto il progetto, la carota Igp a favore della ricerca. Lavorando in silenzio dietro le quinte sono riusciti a raccogliere una cospicua cifra che andrà’ per intero ad associazioni per la ricerca di farmaci. L’elaborazione grafica era di Emanuela De Vincentis. Oltre a portare la sua testimonianza, l’imprenditore Giammarco De Vincentis, sempre attivo nel sociale, ha offerto all’Avis 2.000 vassoi da un chilo di carote Igp del Fucino. Il cospicuo ricavato attraverso l’ Avis verrà dato in beneficenza alla ricerca. Un gesto concreto che si aggiunge alla manifestazione.