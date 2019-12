“Io dono”, i ragazzi di Gioventù Nazionale in Piazza Risorgimento per aiutare i meno fortunati

Avezzano. I ragazzi di Gioventù Nazionale, domenica 22 dicembre, saranno in Piazza Risorgimento ad Avezzano per l’iniziativa nazionale “Io Dono”, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

“In Italia sono oltre 1.8 milione le famiglie in difficoltà economica, fra le quali sono 1.3 milione i bambini in condizione di povertà. Aiutateci a raccogliere beni di prima necessità e giocattoli per loro, regalando un sorriso a queste famiglie per un Natale più sereno”.Queste le parole di tre rappresentanti di Gioventù Nazionale, Bruno di Bastiano, Valerio Castellani e Matteo Gagliardi.