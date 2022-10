Investito sulle strisce dal pirata della strada, Gabriele Sebastiani non ce l’ha fatta: Scurcola Marsicana a lutto

Avezzano. Non ce l’ha fatta Gabriele Sebastiani, il 76enne investito a luglio mentre attraversava la strada a Scurcola Marsicana, dopo una passeggiata con la moglie e una coppia di amici. Sebastiani è morto ieri in ospedale mentre lo trasferivano dalla terapia intensiva.

Si aggrava così la posizione del 71enne di Avezzano già denunciato dai carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso.

I fatti risalgono allo scorso 21 luglio. Sebastiani, ex dipendente del Comune di Roma, già da anni in pensione e nonno a tempo pieno, stava rincasando con la moglie, Vincenza Nuccetelli, dopo una passeggiata in paese. Era in compagnia di un’altra coppia di amici quando è sopraggiunto all’improvviso ad alta velocità un’auto che lo ha travolto.

Sebastiani rimase gravemente ferito e insieme al suo amico finì in ospedale. Le sue condizioni furono giudicate da subito molto serie. Fino a ieri, giorno in cui la situazione è precipitata fino a portarlo alla morte. L’investitore a luglio non si fermò a prestare soccorso. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo andarono avanti senza sosta per tutta la notte, fino all’identificazione del pirata della strada a la consegna alla compagnia di Avezzano.

Tutta la comunità in queste ore si sta stringendo intorno alla famiglia. Alla moglie e ai figli, Fabiana e Gianluca.

Un dolore grande per tutta la comunità. Sebastiani era una persona amabile, devoto alla famiglia. A settembre avrebbe compiuto con l amoglie 50 anni di matrimonio e tutta la famiglia stava organizzando qualcosa di speciale per loro. Ma purtroppo dopo il violento impatto non ce l’ha fatta a riprendersi.

La salma si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ancora non si conosce la data dei funerali.

