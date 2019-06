Investito mentre è in bici, 64enne di Luco trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Avezzano

Luco dei Marsi. Viene investito in centro mentre è in bicicletta e finisce in coma. Si tratta di un uomo di Luco, P.M., 64 anni, che è stato soccorso dal 118 di Tagliacozzo e trasportato all’ospedale di Avezzano dove si trova ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto prima di mezzogiorno nel centro abitato del paese.

Il ferito è stato soccorso da numerosi passanti che hanno immediatamente chiesto l’intervento di un’ambulanza. Una volta sul posto i sanitari hanno stabilizzato il paziente che è stato trasferito al pronto soccorso per le cure prima del ricovero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità. L’automobilista che era alla guida dell’auto, una donna, dopo l’impatto si è fermata subito per soccorrere il 64enne. Per lei nessuna ferita ma un forte shock.