Investito in casa dalle fiamme fuoriuscite dalla bombola del gas, è grave

Gioia dei Marsi. Viene investito dalle fiamme sprigionate da una bombola e rimane gravemente ferito. È avvenuto nella serata di ieri a Gioia dei Marsi dove un 66enne del posto, A. S., ha riportato gravi ustioni a causa di un incidente domestico. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava armeggiando con una bombola del gas quando ci sarebbe stata una fuoriuscita.

C’è stata così una deflagrazione in cui il gas ha preso fuoco avvolgendo il 66enne. L’uomo è stato subito soccorso dai vicini che hanno chiesto l’intervento del 118. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma nel reparto grandi ustionati. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dell’Aquila, che hanno messo in sicurezza l’abitazione per evitare ulteriori incidenti. Il marsicano, un ex dipendente del comune di San Benedetto ora in pensione, si trova ricoverato in gravi condizioni.