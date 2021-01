Investimenti e organizzazioni del lavoro in Fiamm, confronto tra sindacati e lavoratori

Avezzano. Sono previste per oggi le assemblee in Fiamm sui futuri investimenti che l’azienda farà nel 2021. I vertici del sito hanno annunciato che sono pronti ad acquistare nuovi macchinari per la fabbrica e a recuperare la produttività grazie a un impegno di 7 milioni di euro. I rappresentanti dei sindacati incontreranno i 400 dipendenti per spiegare i dettagli degli interventi. Le assemblee si terranno in diversi orari in base ai vari turni: dalle 13 alle 14 e dalle 14 alle 15 e poi in serata dalle 22 alle 23.

Durante il confronto dei giorni scorsi i vertici del sito Fiamm hanno ribadito l’importanza delle batterie al piombo acido, delle quali c’è una crescente richiesta, e l’impegno profuso con i vari interventi messi in campo per contrastare la pandemia che hanno avuto un costo complessivo di 198 mila euro. Ora c’è attesa in Fiamm per le assemblee convocate dalle rsu alle quali parteciperanno tutti i lavoratori.