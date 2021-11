Invecchiare… con qualità: successo per l’incontro di Neuromed su come affrontare il tempo che passa

Nella RSA di Fontecchio un incontro incentrato sull’invecchiamento di qualità. Promosso dal Network di ricerca Neuromed il meeting, dal titolo “Fontecchio: la fonte del benessere”, ha visto approfondire le tematiche legate all’invecchiamento e alla gestione delle patologie che colpiscono la terza età. L’invecchiamento di successo deve essere un obiettivo cardine quando parliamo di RSA.

Queste strutture sono deputate ad operare in contesti che tutelino e rafforzino in più possibile il benessere delle persone anziane. Il tutto con approcci che promuovano le migliori pratiche affrontando, allo stesso tempo, le fragilità del tempo che passa.

Il dibattito è stato altresì l’occasione per presentare ufficialmente l’ingresso delle strutture sanitarie abruzzesi RSA Fontecchio e L’Immacolata di Celano nel Network Neuromed.

“Il nostro obiettivo – ha detto Mario Pietracupa, Presidente dell’Associazione Opera Santa Maria della Pace – è rispondere alle aspettative di un territorio, offrendo il meglio delle nostre risorse e conoscenze. Questa è una realtà molto importante per anziani. Siamo convinti di poter dare un contributo importante dal punto di vista scientifico e clinico. Ritengo inoltre – ha continuato Pietracupa – che ci sia la possibilità di dare qualcosa di più favorendo la socializzazione e migliorando l’autostima. Bisogna sottolineare, poi, la bravura dei sanitari che non rappresenta il solo valore aggiunto della struttura. Per fare questo lavoro ci vuole passione. Ringrazio per questo tutti gli operatori che lavorano in questa realtà, il Direttore generale Annamaria Foglietta e il dottor Emilio Nasuti”.