Invade l’altra corsia e si schianta con un’altra auto, ragazza trasferita al pronto soccorso

Celano. Incidente stradale in via Santa Maria a Celano, una ragazza è stata trasportata in ospedale per i controlli del caso. È successo nel pomeriggio nella strada che passa davanti all’istituto che ospitava Ragioneria, una via dove troppo spesso le auto prendono velocità, nonostante vi si affaccino molte abitazioni.

Il conducente di un’auto che procedeva verso il centro della città ha perso il controllo del mezzo, invadento l’altra corsia e finendo contro un’altra auto che viaggiava in senso contrario. Per fortuna in quel momento non c’erano bambini o altre persone davanti le proprie case.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che sta procedendo per ricostruire la dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.

Il conducente del mezzo è stato invitato a sottoporsi all’esame per stabilire se fosse o meno in condizioni adeguate alla guida dell’auto. Sull’altro mezzo viaggiavano due coppie di amici. Dopo lo scontro una ragazza è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso di Avezzano, per gli accertamenti del caso.