Intubazione del torrente di Rianza, le 18 associazioni si mobilitano e dicono no al riesame

Capistrello. Intubazione del torrente di Rianza: le associazioni dicono no e continuano la battaglia contro l’Abruzzo energie rinnovabili. Le 18 associazioni che si erano mobilitate fin da subito contro l’intubazione hanno scritto alla Regione Abruzzo per opporsi all’istanza di riesame depositata dalla ditta dopo il parere del comitato di valutazione impatto ambientale. “La Regione aveva stabilito la necessità della più approfondita procedura di Via tenendo conto dell’importanza naturalistica, paesaggistica ed idrogeologica del Torrente Rianza, uno dei pochi corsi d’acqua ancora sostanzialmente immacolati nell’area della Marsica e della Valle del Liri”, hanno spiegato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese, “le associazioni hanno evidenziato che la decisione del comitato Via deve ritenersi definitiva in assenza di elementi di novità o di errori procedurali tali da poter mettere in discussione una decisione già presa”.

Oggi una delegazione delle associazioni sarà comunque presente in audizione al comitato Via per chiedere la tutela di questo bellissimo corso d’acqua e la conferma della decisione di maggio”