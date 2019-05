Gianpiero Contestabile si racconta, tutti i segreti per stare in forma del personal trainer amato anche dai vip

Avezzano. Gianpiero Contestabile, cultore dello sport da oltre 25 anni, personal trainer laureato in scienze motorie e fisioterapista, ha alle spalle una carriera ricca di successi come pugile professionista (campione italiano ed europeo), avendo calcato ring americani e di tutta Europa.

Oggi la sua specialità è quella di allenare le celebrity e non solo: il suo originale metodo targato “Evolution Fitness” è un vero e proprio must del settore fitness che sta riscuotendo molto interesse in ambito nazionale.

Come è diventato personal trainer dei vip?

Ho scommesso sulla città di Avezzano portando un nuovo concetto di fitness con l’EMS training la tecnologia vacuum e per ultima la Criosauna. Tutto questo è stato il frutto di una lunga gestazione partita da quando sono entrato per la prima volta in palestra e terminata alla fine del percorso degli studi universitari. Così siamo arrivati al 2016, aprendo Evolution Fitness, i primi in questo settore. Siamo stati contattati da molti imprenditori Italiani che volevano acquistare il marchio ed il metodo. Quindi diciamo che abbiamo riscosso un ottimo interesse. La cosa che però ci ha fatti più felici è stato quello di aver riscosso interesse dalle persone che entrando in palestra, dopo anni di inattività, sono tornate ad allenarsi con entusiasmo e risultato. Poi un giorno sono stato contattato dal manager di un noto attore straniero, ma residente in Italia, il quale mi chiedeva se potevo allenare il suo cliente per un film dove ci saranno scene di boxe e corpo a corpo, per un film che sarà girato completamente a Praga.

Chi è l’attore?

Chiedendo più informazioni a riguardo mi dissero che l’attore si chiamasse Ivan Franek attore nato a Praga interprete, tra le tante cose, nel film “La grande bellezza “ premio Oscar nel 2013. Adesso ci stiamo preparando per delle scene in un film che sarà girato interamente a Praga da un noto regista, ma questo per adesso è top secret.

Come si allena una star?

Le star, come le persone “normali” hanno poco tempo a disposizione, molti obiettivi e poca voglia di allenarsi dovuta allo stress della vita caotica di oggi, ma con una buona presa mentale da parte del trainer si riesce comunque a catturare l’interesse. Portare a risultato la persona è una cosa che mi rende veramente felice, verificare che chi segue i miei “insegnamenti” è pienamente soddisfatto.

Ma quali sono i benefici che genera questa tecnica di allenamento?

È un sistema di allenamento particolare, insegno a fare fitness tecnologico e gli obiettivi, in questo modo, si raggiungono solo attraverso la competenza e l’esperienza e al lavoro di professionisti e nutrizionisti, utilizzando tecniche che permettono di puntare agli stessi risultati della chirurgia, senza utilizzare il bisturi. È un’alternativa anche alla palestra tradizionale, in soli 20 minuti è come se ci si allenasse 4 ore.

Ma Ivan Franek si allena solo con ems training?

Ovviamente no, la sua richiesta primaria è stata quella di imparare a tirare di boxe, quindi molte sessioni vengono svolte in palestra di pugilato, dove può respirare l’odore di questo sport, per questo ringrazio Asd boxe Avezzano che ci ospita insieme al maestro Rosini e al maestro Maurizio Trinchini. Molte volte ci ritroviamo insieme sul ring e il divertimento è assicurato!

Prossimi impegni?

A breve partiremo per Praga, per fare gli ultimi allenamenti e poi torneremo in Italia per prepararci ad un film insieme alla bravissima e bellissima Vanessa Incontrada.