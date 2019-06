Internet wireless da fibra: ora anche nella Marsica!

Qual è la prima cosa che chiediamo, oggi, ad un operatore internet?

Certamente la velocità di navigazione, ma non basta. Internet è diventato un bene di prima necessità, e questo ha spostato inevitabilmente il focus delle aspettative del cliente sulla qualità a 360º. Oggi a fare la differenza è un servizio in grado di soddisfare un consumatore esigente, che chiede al suo provider performance di navigazione elevate e continuative, ma anche un contratto trasparente e non vincolante, e un facile ed efficiente accesso all’assistenza.

Fidelizzare il cliente vuol dire, prima di tutto, conquistare la sua fiducia nel tempo.

Un’impresa non da poco, se consideriamo che, solo nel 2018, circa 7 milioni di utenti internet hanno cambiato operatore per insoddisfazione e altri 10 milioni si sono dichiarati pronti a fare altrettanto non appena avrebbero trovato un servizio migliore o, più semplicemente, alla scadenza del loro vincolo contrattuale. Tra le cause principali i costi eccessivi, la velocità inadeguata e la scarsa trasparenza. (fonte facile.it per mUP Research). Una morsa stringente, quella tra l’insoddisfazione e gli alti costi di uscita anticipata, che tiene di fatto il cliente in stallo.

Ma uscire dall’impasse si può, se in fase di valutazione del servizio internet più idoneo alle nostre esigenze prestiamo attenzione ad aspetti troppo spesso trascurati, quali velocità di installazione del servizio, eventuale presenza di penali o vincoli contrattuali, facilità di accesso all’assistenza tecnica, costi opzionali e così via. Aspetti che troviamo più facilmente in un provider fortemente orientato al cliente.

MICSO, operatore internet con sede a Pescara e un’esperienza ultratrentennale nel campo delle telecomunicazioni, ha messo la cura del cliente al centro della sua mission aziendale, nata non a caso con l’ambizioso obiettivo di colmare il Digital Divide, ossia il divario tra chi ha pieno accesso alla rete e chi ne è totalmente o parzialmente escluso.

Divenuto con WAdsl uno dei primi WISP (Wireless Internet Service Provider) nazionali, Micso è oggi in grado di offrire soluzioni di connettività mirate, dal Fixed Wireless WAdsl e Wifiber, di cui è leader di mercato, alla fibra ottica FTTH, fino alle tradizionali connessioni su cavo, arrivando a coprire con i suoi servizi oltre 6000 comuni su tutto il territorio nazionale.

Un’offerta trasversale dunque, in grado di raggiungere le più complesse aree territoriali e di soddisfare le più svariate esigenze di navigazione, per vincere una sfida tecnologica iniziata tanti anni fa con un obiettivo preciso: portare Internet ovunque, anche nei luoghi meno accessibili, perché nessuno resti più senza.

Da oggi MICSO WAdsl approda anche nella Marsica, con una offerta di benvenuto decisamente allettante: fino a 50 Mega in download e 8 mega in upload senza limiti di tempo né soglie di traffico, e due mesi di navigazione gratuita per i residenti nei comuni marsicani che attivano il servizio entro il 31 luglio.

La proposta di MICSO si prospetta interessante proprio in un approccio customer-oriented, che presenta importanti punti di forza:

Nessun vincolo contrattuale

Prezzo fisso per sempre

Attivazione rapida del servizio

Garanzia di perfetta navigazione

Servizio clienti interno senza call center

Supporto tecnico da partner locale

Variazioni profilo libere e gratuite

Una esperienza di navigazione di alta qualità e al contempo confortevole che si estende anche all’alto comparto Business grazie al servizio WIFIBER.

MICSO Wifiber nasce per garantire alle aziende connessioni eccellenti fino a 1 Giga, realizzate su misura, quindi ad alto tasso di personalizzazione. La tecnologia wireless, che in questo caso sfrutta apparati installati sulle dorsali Micso dedicati esclusivamente al cliente, consente di ottenere la stessa qualità della fibra ottica abbattendo però costi e tempi di realizzazione. Completano l’offerta un numero di assistenza dedicata e una linea di backup a supporto della linea primaria, che assicurano al cliente business una soluzione a banda ultra larga garantita due volte.

Un’offerta completa e strutturata, quella dell’azienda pescarese, che ci consente di scegliere davvero la soluzione più adatta alle nostre esigenze di navigazione.

Scopri l’offerta WADSL WELCOME di MICSO dedicata ai comuni marsicani!