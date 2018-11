Interinali Tua salvati, Di Nicola: 55 dipendenti torneranno al lavoro grazie a un’interpretazione del Decreto dignità

Avezzano. “Finalmente sul filo di lana si riesce a risolvere positivamente la vicenda dei 55 lavoratori interinali che Tua S.p.a. non aveva potuto lasciare a lavoro a causa delle ambigue interpretazioni di legge conseguenti al Decreto dignità”. Questo il commento di Maurizio Di Nicola, consigliere regionale con delega ai Trasporti che sta seguendo da tempo la vicenda degli interinali Tua, società che gestisce il servizio di trasporto in tutta la regione Abruzzo. “Il ministero, che abbiamo costantemente sollecitato, ha diramato una circolare esplicativa che ha consentito di sminare i dubbi di legittimità che aveva causato la recente modifica della disciplina lavoristica ad iniziativa del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio“, ha continuato Di Nicola, “adesso è importante far accelerare la società di trasporto anche sui concorsi già banditi per trasformare il lavoro somministrato in lavoro stabile. Noi vogliamo lavoro certo al posto degli slogan propagandistici, sapendo che la dignità e la stabilità al lavoro non si assegna per Decreto”.

“Ringrazio tutto il management di Tua S.p.a. che ha saputo attendete ed agire con i minuti contatti pur di non disperdere la formazione e la passione lavorativa dei 55 interinali”, ha continuato Di Nicola, “nei prossimi giorni, insieme all’onorevole D’Alessandro, che molto si è speso in queste settimane a Roma, convocherò nuovamente i lavoratori e l’azienda in Regione per conoscere se ci siano ulteriori sofferenze organizzative e i tempi necessari ad espletare i concorsi”.