Installate telecamere e pannelli solari in prossimità della galleria del Salviano. Potrebbero essere dei tutor

Avezzano. Ieri, in prossimità della galleria Salviano, sono stati installati 2 pannelli solari e un tutor di sorveglianza.

Al momento, non è dato sapere se si tratti di una semplice telecamera per monitorare il traffico o se funzioni anche come controllo elettronico della velocità (comunque potrebbero rilevare sorpassi, inversioni di marcia e situazioni analoghe).

Per ora, non sono presenti cartelli che preavvisano l’istallazione di un tutor, anche se in quel tratto il limite è di 50km/h.