Insorgono gli ambulanti del mercato, stato di agitazione e sciopero per il prossimo sabato

Avezzano. Hanno deciso di incrociare le braccia se non ci saranno novità e di comunicare il loro dissenso attraverso volantini affissi lungo tutto il percorso di piazza Torlonia. Si tratta degli ambulanti del mercato settimanale di Avezzano. Alla base di questa forte presa di posizione c’è il rifiuto, da parte degli ambulanti, di spostare il mercato in Via Garibaldi.

La proposta, nata da un’iniziativa della giunta comunale guidata dal sindaco Gabriele De Angelis, ha quindi portato a uno stato di agitazione che vede nel volantinaggio solo l’inizio di una serie di proteste. Oltre allo sciopero che andrà avanti fino a quando il comune non tornerà sui suoi passi, gli ambulanti si sono detti pronti a girare per Avezzano con una carovana di furgoni, in segno di protesta.

Molti cittadini, proprio questa mattina, hanno voluto esprimere il loro sostegno agli ambulanti, dicendosi preoccupati anche per la mancanza di parcheggi gratuiti nella zona di Via Garibaldi. Fattore non di poco conto e che porterebbe notevoli svantaggi, soprattutto economici, ai commercianti del luogo e agli ambulanti stessi.

Il comune, dal canto suo, sente la necessità di dover “liberare” la zona di piazza Torlonia, per rispettare la normativa sulla sicurezza secondo la nuova circolare Gabrielli, ma anche secondo i più maligni a causa della nuova pista ciclabile che sembrerebbe dunque non poter convivere con il mercato del sabato, a causa della limitatissima presenza di parcheggi.

Per questi motivi gli ambulanti hanno quindi proposto di spostare il mercato lungo il corso di via Mazzini, zona che già da tempo ospita le bancarelle durante le varie fiere. Una soluzione che per ora sembra non aver raccolto il consenso soprattutto per questione tecniche. Andrea Rosati